ريهام عبد الغفور ناعية مصطفى درويش: أخ وصديق وإنسان جميل ما يتعوضش

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان الراحل مصطفي درويش، اليوم الإثنين، الذي وفاته المنية عن عمر يناهز 43 عاما، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

ونشرت الفنانة ريهام عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة تجمعهما سويًا، وعلقت عليها قائلة: "يا حبيبي يا مصطفي.. أطيب وأجدع وأكرم خلق الله.. خسرت أخ وصديق وإنسان جميل ما يتعوضش. في الجنة يا حبيبي إن شاء الله.. إن لله وإن إليه راجعون.. الفاتحة من فضلكم".

وتوفي الفنان مصطفى درويش اليوم الإثنين عن عمر يناهز 43 عامًا، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".