طارق راشد لـ"لبوابة نيوز": هدف وادي دجلة صناعة أبطال أولمبيين

أبدى الدكتور طارق راشد رئيس نادى وادى دجلة، سعادته بافتتاح فرع النادي بمدينة دمياط الجديدة، مؤكدًا انها تعزيزًا لتواجد النادي في المدن الجديدة.

وأضاف راشد فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" خلال افتتاح النادى بدمياط، قائلا: "نسعى لتعزيز تواجدنا فى خط الدلتا ووجه بحرى، ودورنا أن نقدم لهم تلك الخدمات مثلما كان لنا السبق في عمل الأندية الخاصة بمصر في عام ٢٠٠٢ وحتى استقرار الأمور في ٢٠١٧ بقوانين تحدد عمل الأندية الخاصة".

وأضاف أنه فى خلال الفترة القريبة المقبلة، سيتم افتتاح فرع جديدًا أيضًا فى منطقة ميامى بمحافظة الإسكندرية، إضافة الى الفرع المتواجد حاليًا فى منطقة محرم بك، وذلك بسبب كثافة الأعضاء ورغبتهم فى الانضمام إلى هذا الصرح.

وأكمل حديثه حول رؤية إدارة واداى دجلة فى الانتشار والفروع الجديدة للنادى فى الفترة المقبلة، قائلًا: لقد وصلنا بهذا الفرع إلى 9 فروع فى أنحاء مصر، وحول رؤيتنا عن توسعاتنا الجديدة، لقد وضعنا فى خريطتنا أن نصل إلى 13 فرعًا حتى 2025.

وعن الأنشطة الرياضية وصناعة الأبطال، أكد "راشد" أن وادى دجلة أطلق شعار "مجتمع الأبطال"، من أجل صناعة أبطال أولمبيين، يشاركون فى الدورات الأولمبية، وهدفنا تحقيق ميداليات فى الدورات المقبلة، متمنيًا انضمام لعبة الإسكواش واعتمادها فى الدورات المقبلة.

وتابع: أن وادى دجلة يضم أبطالا مميزين فى التنس والجمباز، ويتوقع تحقيقهم نتائج مميزة، والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس وتحقيق نتائج جيدة.

واختتم راشد تصريحاته قائلا: هدفنا الرئيسي هو توسيع قاعدة النشاط الرياضي في مصر واستغلال مواهب وقدرات أبنائنا فنحن حاليا نمتلك أكبر قاعدة ولكن مستمرين في عملنا لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات.