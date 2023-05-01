وزير الصحة يكافئ مديرية دمياط بعد إنجاز المبادرات الرئاسية



وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، علي صرف مكافأة إجادة لمديرية الصحة بدمياط، وذلك بعد عرض مساعد الوزير للمبادرات الصحية الدكتور محمد حساني، وذلك لحصول المديرية علي المركز الأول خلال الربع الأول ٢٠٢٣ علي مستوي الجمهورية في المبادرات الرئاسية.

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وتقدم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالمبادرات الرئاسية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

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قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط، نفذت ٣١ ندوة توعوية تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير الإدارة وبالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة والوحدات المحلية في إطار مبادرة "تحدث معه"من خلال فرق التثقيف الصحي بالإدارات الصحية في دمياط و كفر البطيخ وكفر سعد وفارسكور والزرقا) للتوعية بكلا من

1- الدرن النشط والكامن وأعراضهم وكيفية الوقاية والعلاج .

2- الوقاية والعلاج من الفيروسات الكبدية الوبائية ومدى تأثيرها على الصحة العامة وكيفية التغلب عليها .

3- أضرار التدخين وخاصة الجهاز التنفسى وأهمية الإقلاع عنه تأثير التدخين السلبى على صحة المواطنين وذويهم من الأبناء والزوجات حيث يتعرضوا لثلث المشاكل الصحية التى يتعرض لها المدخن نفسه.

4- سرطان الرئة و أهمية الكشف المبكر عنه و طرق الوقاية منه وعلاجه.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع الوعي الصحي والسعي إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أن التدريب مستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة للمواطنين.