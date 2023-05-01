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الإثنين 01 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صورة تذكارية للرئيس السيسي مع الوزراء وعمال مصر عقب احتفالية عيد العمال

صورة تذكارية للرئيس
صورة تذكارية للرئيس السيسي عقب احتفالية عيد العمال
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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع عدد من الوزراء وعمال مصر، خلال احتفالية عيد العمال، والتي أقامها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في شركة الشرقية للسكر، والتي أقيمت بالصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

وبدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ شريف السيد خليل، وشهد الرئيس افتتاح 5 مشروعات صناعية جديدة في إطار مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج المشرفة من عمال مصر، في الاحتفالية التي حضرها كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية عمال مصر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر شركة الشرقية للسكر