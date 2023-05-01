حجز راكب حاول تهريب عقاقير مخدرة عبر مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة، بحجز راكب حاول تهريب كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات في مطار القاهرة الدولي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية وإيفاد التحقيق بالروشتات الطبية .

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن، استوقفت قوات الأمن أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب وبتفتيش حقائب الراكب يدويا؛ مما أسفر عن ضبط كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بلغ عددها 134 شريطًا بإجمالي 1340 قرصا.