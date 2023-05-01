الرئيس السيسى يشاهد فيلم "سواعد مصرية" خلال احتفالية عيد العمال - فيديو

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان “سواعد مصرية” عن جهود الدولة لدعم وتطوير عمال مصر، وذلك خلال احتفالية عيد العمال، التي تقام في شركة الشرقية للسكر، الموجودة في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

يذكر أن احتفالية عيد العمال بدأت بآيات من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ شريف السيد خليل.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس خلال الاحتفالية 5 مشروعات صناعية جديدة في إطار مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية، بجانب تكريم عددًا من قدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددًا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.