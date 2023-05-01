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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.81 %  ليصل إلى 17,523.86 نقطة. 

كما تراجع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.21 % ليصل إلى مستوى 3,044.58 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100"  بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4,616.49 نقطة. 

وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.45 %، ليصل إلى مستوى 3,112.81 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.74 % ليصل إلى مستوى 20,983.64 نقطة. 

كما هبط مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.42 %، وصولا إلى 7,247.96 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.29%، وصولا إلى مستوى 2,862.71 نقطة.

البورصة مستهل التعاملات