هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.81 % ليصل إلى 17,523.86 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.21 % ليصل إلى مستوى 3,044.58 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4,616.49 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.45 %، ليصل إلى مستوى 3,112.81 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.74 % ليصل إلى مستوى 20,983.64 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.42 %، وصولا إلى 7,247.96 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.29%، وصولا إلى مستوى 2,862.71 نقطة.