بالفيديو.. الأرصاد: ذروة الارتفاع في درجات الحرارة الخميس المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات في الأحوال الجوية والتذبذب في درجات الحرارة مستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بسبب تأثرها بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالإضافة لوجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا والذي يساعد بشكل كبير على تكاثر السحب، وحجب أشعة الشمس.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح اليوم على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، ما يساعد على الإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن الأجواء اليوم ربيعية مائلة للحرارة خاصة في وقت الظهيرة، مما يساعد على الإحساس بالدفء خلال النهار، ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتابعت، أن اليوم يشهد تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ولكنها تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، موضحا أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 26 درجة مئوية، وتتجه نحو الارتفاع مع يوم الثلاثاء المقبل ، ويشهد الطقس مرتفعًا جويًا يستمر لـ يوم الجمعة، وتكون ذروة الارتفاعات يوم الخميس، وتسجل العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية.