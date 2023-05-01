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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يوقعان اتفاقية تمويل

تونس
تونس
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وقعت تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية تمويل بقيمة 16 مليون دينار كويتي أي ما يناهز 157 مليون دينار تونسي إضافة إلى اتفاقية هبة بقيمة 3 ملايين دينار تونسي.

وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وعن جانب الصندوق المدير العام رئيس مجلس الإدارة ، بدر محمد السعد .

وتهدف الاتفاقية إلى تخصيص هذه الأموال الموقع عليها على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، للإسهام في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق ببعض المحافظات في تونس ، واقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة وزارة الصحة التونسية.

وزير الاقتصاد التونسي والتخطيط سمير سعيد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي بدر محمد السعد تونس توقيع اتفاقية