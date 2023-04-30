رياضة النواب توصي بسرعة مناقشة مشروع نقل ولاية أراضي الدولة لتوفير ملاعب للشباب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،بسرعة البدء في مناقشة مشروع قانون بشأن نقل ولاية واستبدال الأراضي المقام عليها الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، وذلك للعمل علي توفير أماكن للشباب للممارسة الرياضة عليها .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة بشأن بيع مركز شباب لأرض الملعب بقرية بني شبل مركز الزقازيق- الشرقية.

وطالب النائب لطفي شحاتة ببيع مركز شباب لأرض الملعب بقرية بني شبل مركز الزقازيق- الشرقية، كونه في داخل الكتلة السكانية وذلك من خلال لجنة تثمين وشراء بدلا من ارض نفع عام كبير لأرض ملعب قانوني .

وأشار الي ان هذا المطلب يعد مطلبا للشباب في كل مكان من قرية بنى شبل مركز الزقازيق وهو مطلب مُلح جداً حيث ان الشباب عصبة الأمة ومحط اهتمام الدولة بهم.

وأفادت الجهة الإدارية بأنه تم إدراج إنشاء سور للمركز في الخطة المركزية 2010-2011 وتم تحويل 50 % من إجمالي الاعتماد بحساب مركز الشباب إلا أنه لم يتمكن المركز من إنشاء السور للتعدي على قطعة الأرض المشار إليها، ولا يوجد لها ترخيص مباني لإنشاء سور، حيث ان الأرض مخصصة بقرار محافظ ولم يقم مجلس الإدارة بتقديم لطلب للمحافظة ببيعها أو التصرف فيها طبقا لما ورد من مديرية الشباب والرياضة.