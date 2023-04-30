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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر مهمة في هذا التوقيت

المستشار أحمد فهمي،
المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
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قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة رئيس الوزراء اليابان لمصر تأتي في توقيت مهمة نظرًا؛ لأن اليابان تتولى رئاسة مجموعة السبع، والزيارة جزء منها يهدف إلى معرفة صوت أفريقيا، باعتبار مصر لها هذا الثقل بالتحدث بهذا المستوى وشواغل أفريقيا التي يجب أن تعكس في اجتماع مجموعة السبع.
وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الشراكة الاستراتيجية هو مصطلح أو مفهوم معتاد في الدبلوماسية والعلاقات بين الدول لا يعني أن العلاقات في البداية كانت ليست قوية أو متميزة ولكن على العكس الشراكة الاستراتيجية هي مرحلة تصل إليها الدول بعد فترات طويلة ممتدة من التعاون الثنائي المكثف.
وأوضح أن الشراكة تعني أن هناك ترتيبات أوسع من مجرد التعاون حول ملفات أو موضوعات، وتوسيع وتيرة اجتماعات وتكثيف اللقاءات أطر التعاون القائمة وزيادتها بين الدولتين.

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