دونيتسك: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف أوكراني للمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في دونيتسك، اليوم /السبت/، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، جراء قيام القوات المسلحة الأوكرانية بقصف المنطقة 14 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت البعثة في بيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، قامت القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك 14 مرة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضافت البعثة: "أسفر القصف أيضا عن تدمير 17 من المباني السكنية وثلاث مركبات وتدمير منشأة بنية تحتية مدنية".

وأوضحت أن أوكرانيا قصفت المنطقة بـ39 قذيفة.