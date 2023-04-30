ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى تزور العراق والأردن

مساعدة وزير الخارجية
مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، زيارة إلى الأردن والعراق، حيث تناقش مجموعة من الأولويات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة التحديات الأمنية.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم الأحد على موقعها الرسمي - أن مساعدة وزيرة الخارجية بدأت أمس رحلتها إلى الأردن، حيث التقت برئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي؛ لبحث مجالات التعاون الثنائي والإصلاح الاقتصادي، وسبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن.

كما تزور باربرا ليف العراق - خلال جولتها التي تستمر حتى 5 مايو - حيث من المقرر أن تلتقي مع كبار المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر.

وستركز ليف خلال زيارتها لكل من بغداد وأربيل على تعزيز الشراكة الأمريكية الشاملة مع حكومة وشعب العراق.

باربرا ليف الأردن العراق