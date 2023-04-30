رئيس جامعة الزقازيق يستقبل أسقف الزقازيق ومنيا القمح للتهنئة بعيد الفطر

استقبل اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والقمص تادرس سدرة وكيل المطرانية عادل عبدالملاك مفوض المطرانية، وذلك بحضور المهندس عادل فيكتور أمين عام الجامعة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في جو يسوده المودة والحب والتفاهم.

وأكد الحضور علي أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، والتى تأتي ترسيخاً لأواصر الأخوة والمحبة بين كافة أطياف المجتمع، وأنه يجب لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والإستقرار.

ورحب رئيس الجامعة بوفد الكنيسة برئاسة نيافة الأنبا تيموثاؤس، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لتلك الزيارة التي تعكس مدى قوة الروابط والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز المصريين، مؤكدا أن روح النسيج الوطنى التي تجمع أبناء الشعب المصري هى الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات ، داعيًا الجميع إلى العمل والإنتاج ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد من أجل استكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه قدم الأنبا تيموثاؤس التهاني لأسرة الجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، كما أعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تعبر عن عمق أواصر المودة بين أبناء المصريين، مُثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به جامعة الزقازيق في خدمة المجتمع عامة والمجتمع الشراقوى بشكل خاص.