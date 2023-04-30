نائب رئيس المصري يكشف آخر مستجدات استقالة كامل أبو علي

كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، والمتحدث الرسمي باسم المجلس، آخر مستجدات تقدم مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي، باستقالة من إدارة النادي.

وقال نائب رئيس المصري، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: «المهندس كامل أبو علي تقدم باستقالته ولم يتم قبولها حتى الآن، وفي نفس الوقت لم يقم هو بسحبها».

وتابع: «نتظر عقد جلسة قريبة مع محافظ بورسعيد في أقرب وقت لتحديد موقف المجلس النهائي من البقاء أو الرحيل».

وأكد مجلس إدارة النادى المصري، في بيان سابق، استمراره في تسيير أعمال النادى حرصًا على استقرار القلعة الخضراء، والذى يتطلب أولا تكاتف كافة الجهات المعنية ببورسعيد وخارجها للقيام بمسؤولياتها، ودورها تجاه الحفاظ على استقرار النادى المصرى من خلال إقناع الأستاذ كامل أبوعلى بالعدول عن قراره النابع تماما من حرصه على تحقيق مصلحة النادى من خلال مشروع الحلم، والمتمثل في بناء استاد على أعلى مستوى يضاهى أحدث الاستادات العالمية جنبا إلى جنب مع المشروع الاستثمارى الذي يوفر الموارد المادية اللازمة لمواجهة النفقات المتزايدة لنادٍ بحجم وقيمة النادى المصرى خلال السنوات المقبلة.

ويستعد المصري لمواجهة أسوان، في مسابقة الدوري، في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء القادم، على استاد برج العرب، لحساب منافسات الأسبوع الـ 27.