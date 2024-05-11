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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس شخصين في سرقة توك توك وحيازة مخدرات وفرد خرطوش بالساحل

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة الساحل اليوم السبت، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات في سرقة توك توك وحيازة مواد مخدرة وفرد خرطوش بمنطقة الساحل، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بسرقة توك توك من مالكه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهما بسرقة (مركبة "توك توك") حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة - كمية من مخدر الآيس) واعترفا ببيعها لعميلهما "سيىء النية" تم ضبطه والدراجة المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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