المستشار محمود فوزي: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ستشهد كل مكونات المجتمع

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تنعقد الأربعاء المقبل، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للصحافة، وهذا له دلالة واضحة، وهو يوم استثنائي سيشهد حضورا كثيفا ومتنوعا يمثل كل الاتجاهات والتيارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، تمثيلا نيابيا ونقابيا ومجتمعا مدنيا.

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الجلسة الافتتاحية ستشهد تواجد مكونات المجتمع المصري ممثلين عن بحري وقبلي وعمال وفلاحين وأكاديميين ومثقفين وقادة فكر ورأي.

ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية من المتصور أن تصارح وتكاشف الناس بما حدث الفترة الماضية، والاستماع لآراء الناس، وهي جلسة تمهيدية بالمقام الأول، ويعقبها ورش عمل.