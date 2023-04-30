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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المستشار محمود فوزي: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ستشهد كل مكونات المجتمع

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
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قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تنعقد الأربعاء المقبل، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للصحافة، وهذا له دلالة واضحة، وهو يوم استثنائي سيشهد حضورا كثيفا ومتنوعا يمثل كل الاتجاهات والتيارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، تمثيلا نيابيا ونقابيا ومجتمعا مدنيا.

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الجلسة الافتتاحية ستشهد تواجد مكونات المجتمع المصري ممثلين عن بحري وقبلي وعمال وفلاحين وأكاديميين ومثقفين وقادة فكر ورأي.

ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية من المتصور أن تصارح وتكاشف الناس بما حدث الفترة الماضية، والاستماع لآراء الناس، وهي جلسة تمهيدية بالمقام الأول، ويعقبها ورش عمل.

المستشار محمود فوزي للحوار الوطني الأمانة الفنية اليوم العالمي للصحافة كلام في السياسة