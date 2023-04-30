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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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Le Dialogue بالعربي

اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا: مجلة «فالير اكتويل» الفرنسية تجرى حوارًا شاملًا مع عبد الرحيم على حول الإخوان فى أوروبا

العدد الأسبوعي
العدد الأسبوعي
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تقرأ غدًا في العدد الأسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 1 مايو 2023:

مجلة «فالير اكتويل» الفرنسية تجرى حوارًا شاملًا مع عبد الرحيم على حول الإخوان فى أوروبا:

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كل السيناريوهات المحتملة مزعجة وسط تخوفات من تقسيم جديد للبلاد

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دعوة محتملة للأسد للذهاب إلى الرياض بعد استقباله فى مسقط وأبو ظبى

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