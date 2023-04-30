اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا: مجلة «فالير اكتويل» الفرنسية تجرى حوارًا شاملًا مع عبد الرحيم على حول الإخوان فى أوروبا

تقرأ غدًا في العدد الأسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 1 مايو 2023:

مجلة «فالير اكتويل» الفرنسية تجرى حوارًا شاملًا مع عبد الرحيم على حول الإخوان فى أوروبا:

لن أكف عن التحذير إلا عندما يستيقظ السياسيون الغربيون لمواجهة هذا الخطر الأشد من هتلر والنازية

من المستفيد من إشعال الفتيل؟.. 4 مفكرين يتناولون الأحداث فى السودان

كل السيناريوهات المحتملة مزعجة وسط تخوفات من تقسيم جديد للبلاد

سياسة على المحك بسبب الحرب فى أوكرانيا

السعودية تسعى إلى التفرغ لقضايا التنمية والبناء

ضغوط من الدول الغربية على برن للتخلى عن معاييرها للحياد

دعوة محتملة للأسد للذهاب إلى الرياض بعد استقباله فى مسقط وأبو ظبى