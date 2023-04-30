ننشر تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع منظمة الصحة العالمية

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، الدكتورة نعيمة القصير رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية، ووفد المنظمة والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وممثلى وزارتى الصحة والسكان والتعاون الدولى.

تناول اللقاء، استعراض شامل لمستجدات برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين الذى يأتى بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم اطلاقه بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة وعدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، ويهدف الى تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية والمشورة للمراهقين والشباب فى الفئة العمرية من ١٠ إلى ٢٤ عام، وذلك من خلال تقديم حزمة من البرامج والرسائل للتوعية بسبل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وأضرار التدخين ومخاطر الإدمان والزواج المبكر والحمل المبكر وكل ما يتعلق بمرض الأنيميا ونمط الحياة الصحى والتغذية السليمة والنظافة الشخصية والتأهيل النفسى.

واطلعت "المحافظ " على ما تم تنفيذه من جهود فى إطار البرنامج وذلك للوصول بتلك الخدمات إلى الشباب والمراهقين بالجامعات ومدارس التعليم الثانوى، لتوسيع دائرة المستهدفين لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الفئة العمرية والتى تأتى اتساقًا مع جهود الدولة بكافة الموضوعات المتعلقة بالشباب والمراهقين ورعايتهم بدنيًا ونفسيًا وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض وأيضًا خطورة الوقوع فى براثن الإدمان والتدخين ومخاطرهم على الصحة وكذلك مناقشة قضايا الختان والزواج المبكر وتوعية المجتمع بمخاطرهم، ولفتت " المحافظ " إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لتحقيق أهداف البرنامج، مشيدة بمحاور هذا التعاون المثمر.