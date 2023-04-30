بعثة بيراميدز تصل ملعب "رويال بافوكنج" لمواجهة مارومو جالانتس

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر إقامتها في مدينة روستنبرج نحو ملعب رويال بافوكنج، استعدادا لخوض مباراة مارومو جالانتس في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو الجنوب أفريقي في السابعة من مساء اليوم في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية لحسم المتأهل لنصف النهائي بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعقد المدير الفني جايمي باتشيكو محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطة اللعب والتشكيل المنتظر اللعب به في تلك المواجهة الحاسمة.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة على أن يكون في وداع البعثة خلال مغادرتها فندق الإقامة لتحفيزهم من أجل الفوز والعبور للدور المقبل من البطولة القارية.