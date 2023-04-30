"تعليم الوادي الجديد" تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه جرى الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية التي ستنطلق مايو المقبل.

وأضاف عبدالعزيز، في بيان اليوم الأحد، أنه جرى عقد اجتماع مع قيادات التعليم بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهي عموم وأوائل المديرية والإدارات التعليمية وعدد من المعلمين المتميزين للمواد الدراسية المختلفة، في إطار الاستعداد لامتحانات نهاية العام.

وأوضح، أنه سيجري تنفيذ برنامج تدريبي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية على الامتحانات وحل النماذج بجميع المواد الدراسية من خلال نخبة من الموجهين والمعلمين ذوي الخبرات بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي من خلال روابط إلكترونية وبث مباشر مع طلاب المحافظة، بجانب تجهيز مقار اللجان بجميع مدارس المحافظة والاطمئنان على توافر كافة احتياجات الامتحانات.

وتابع عبد العزيز، أنه جرى التنسيق الكامل مع الأبنية التعليمية للتأكد من أعمال الصيانة البسيطة وتركيب المراوح والإجراءات الخاصة بهذا الشأن؛ لضمان الأمان والحماية والسلامة للطلاب والعاملين، والمتابعة اللحظية والدقيقة لأعمال الامتحانات.

ولفت إلى أنه في حال وجود أية مشكلات أو عوائق يجرى تذليلها على الفور، ومراعاة مصلحة الطلاب، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ووضع الأسئلة من الأجزاء المقررة التي جرى تدريسها.