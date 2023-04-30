إصابة فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين عليهما شمال غرب نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بإصابة مواطنيين فلسطينيين، اليوم الأحد، بجروح جراء اعتداء المستوطنين عليهما في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ"وفا"، بأن مستوطنين من مستوطنة "حومش" هاجموا المواطنين خالد صلاح ومحمود رضا فرعونية، أثناء تواجدهما في أراضي القرية، ما أدى لإصابتهما بجروح، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، هاجم مستوطنون، أراضي الفلسطينيين وأتلفوا محاصيلهم الزراعية في عدة مناطق بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، إن مستوطنين هاجموا أراضي المواطنين الفلسطينيين في كل من "العين البيضا، ومغاير العبيد، وشعب البطم، ومنطقة الشومرة، والثعلة" بمسافر يطا والبادية البدوية، وقاموا برعي مواشيهم في محاصيل المواطنين الزراعية من القمح والشعير وأشجار الزيتون، ما تسبب بإتلاف جزء كبير منها، حيث تعود ملكيتها لعدد من العائلات عرف منها: الجندي، والجبارين، والزويدين، ومخامرة، وغيرها.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تتكرر بشكل يومي وبوتيرة متصاعدة خاصة في هذا الوقت، بهدف ضرب الموسم الرعوي وتدمير محاصيل المواطنين الزراعية، المقوم الرئيسي للثروة الحيوانية مصدر الدخل الأساسي، للأهالي في تلك المناطق، للضغط عليهم وتهجيرهم لصالح الاستيطان.