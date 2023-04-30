أوكرانيا تقاطع بطولة العالم للجودو بسبب مشاركة روسيا

أعلنت أوكرانيا مقاطعة بطولة العالم للجودو 2023 في الدوحة، وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي للجودو السماح بمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في البطولة.



وقال المدير الفني للمنتخب الأوكراني للجودو فيتالي دوبروفا - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "قرر فريق الجودو الوطني الأوكراني مقاطعة بطولة العالم للجودو 2023، المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 13 مايو في الدوحة".

وفقًا لدوبروفا، لم يقم الاتحاد الدولي للجودو بفحص الرياضيين الذين تقدموا بطلبات لبطولة الجودو العالمية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوصت في 28 مارس الماضي بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المتعاقدين مع فرقهم بالمشاركة في المسابقات، إلا أنه في اليوم الأخير لتقديم الطلبات لبطولة العالم للجودو، أعلن الاتحاد الدولي للجودو أن ممثلي روسيا وبيلاروسيا سيستأنفون المنافسة.