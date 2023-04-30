زيلينسكي يشيد بقوات حرس الحدود الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدور قوات حرس الحدود الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية ومحاولات التصدي لها.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة "تليجرام" وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الأحد/ - أنه "منذ الأيام الأولى للحرب ليس فقط منذ 24 فبراير ولكن أيضا منذ 2014 دافعت قوات حرس الحدود ببسالة عن أوكرانيا، فقد كانوا أول من واجه العدو على حدود الدولة ودخلوا في معركة مع قوات العدو".

وأضاف زيلينسكي أن قوات حرس الحدود أبطال حقيقيون أدوا مهمتهم بنجاح ويستمرون في إكمال المئات والمئات من المهام القتالية.