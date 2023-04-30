توريد 6000 طن قمح بموسم الحصاد الجديد في البحيرة

قال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن صومع المحافظة شهدت توريد 6000 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء موسم الحصاد الحالي، مشيرًا إلي أنه تم حصاد مساحة 20 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة 247581 فدان ائتمان زراعي.

وأكد بدر، أن محافظة البحيرة تعد سلة غذاء الجمهورية بما توفره من محاصيل زراعية تمثل قيمة كبيرة من إجمالي حصة السلع الغذائية بالدولة، مشيراً إلي أن أسلوب زراعة القمح على مصاطب زراعية أدى إلي توفير 30% من المياه المستخدمة فى أعمال الري، هذا بالإضافة توفير استهلاك التقاوى والمبيدات.

وأضاف أن المستهدف خلال هذه المرحلة هو تحقيق أعلي إنتاجية وأعلى نسبة توريد هذا العام.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، افتتحت الخميس الماضي، موسم حصاد محصول القمح بالحقل الإرشادي لأحد المزارعين بناحية كفر خليفة بمركز ومدينة إيتاي البارود والمقام علي مساحة 25 فدان ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه فى الأنشطة الزراعية .