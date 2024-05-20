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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار طرح مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار بمطاي

استمرار طرح مواد
استمرار طرح مواد غذائية مدعمة بمطاي
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 تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، بالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور اليوم الإثنين  وذلك ضمن مبادرة خفض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمدينه والقرى بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعومة مستمر بالمدينة والقرى حيث تابع رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقري بالتعاون مع تموين مطاي.

وأكد رئيس المركز على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية وتكثيف الحملات الرقابية من قبل اداره التموين للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا،  بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية خفض الأسعار والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائيه وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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المبادرة الرئاسية المنيا مبادرة خفض الاسعار مدينة مطاي المهندس حامد فخري رئيس مدينة مطاي