وزير الشباب والرياضة يعلن تبني مقترح نموذج محاكاة للأمم المتحدة

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تبني مقترح نموذج محاكاة للأمم المتحدة، قائلا: سيتم البدء في الترتيبات الخاصة به فورا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أثناء مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضعف دور وزارة الشباب والرياضة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مراكز الشباب.

تعقيب وزير الشباب كان بناء على مقترح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن توسيع تجربة برلمان الطلائع والشباب، وتطويره إلى نموذج محاكاة الأمم المتحدة لإثراء المعرفة في ملفات دولية للشباب والنشء.

وطالب أبو العلا، بكشف إنجازات وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بعد إنشاؤها، وخصوصا ما يتعلق بملف ذوي الإعاقة.

واقترح عضو مجلس النواب، بضرورة استغلال الإجازة الصيفية في مراكز الشباب لدعم الشباب نحو العمل الأهلي.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نموذج الأمم المتحدة سبق وتم العمل عليه، حيث تم إيفاد عدد من الشباب إلى الأمم المتحدة، وتم تطوير قدرات الشباب في هذا الشأن.

وكشف الوزير، البدء فورا في نموذج محاكاة رابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك علاقات طيبة مع المؤسسات الدولية.

ويتعلق بالتطوع، أكد وزير الشباب أن هناك اتحاد للتطوع، من أجل تعظيم الاستفادة من قدرات الشباب المصري.

وأكد صبحي، أن هناك اهتمام كبير بملف الكشافة، معلنا استضافة مصر المؤتمر الدولي للكشافة بحضور أمين مساعد الأمم المتحدة، وهو أكبر تجمع تسويقي.

وأشار وزير الشباب، إلى تنظيم العديد من الحملات التوعوية في العديد من الملفات الخاصة بالاسرة بالاشتراك مع عدد من الجهات المعنية، فضلا عن مبادرات التصدي للشائعات.

وكشف وزير الشباب، إنشاء ١٤٨ حمام سباحة ضمن خطة تطوير مراكز الشباب، مؤكدا أن الممارسة الرياضية حق لكل مواطن.

واستعرض الدكتور أشرف صبحي، خلال الاجتماع من خلال فيلم تسجيلي جهود وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في وزارة الشباب والرياضة، وكذلك الجهود المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وانتقد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تركز أنشطة وحدة حقوق الإنسان في وزارة الشباب بالمحافظات التي يسهل الوصول إليها.

وتسائل رضوان، عن محافظات الصعيد من الجهود التي تقوم بها الوحدة؟، مطالبا كذلك بأهمية الترويج لهذه الجهود باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل قنوات الواتس آب وغيرها.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزارة الشباب والرياضة تؤثر في أكثر من 60% في المجتمع، مشيرا إلى أننا ننتظر المزيد من الجهود في الفترة المقبلة.

من جانبها طالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بضرورة التركيز على محافظات الصعيد في أنشطة مراكز الشباب.

وأشارت النائبة، إلى تراجع أوضاع مراكز الشباب في محافظات الصعيد، مستشهدة بما يحدث في مراكز بني سويف، والذي يعاني من عدم كفاءة الإنشاءات.

ولفتت فاطمة سليم، إلى غياب الأنشطة الخاصة بالسيدات في مراكز الشباب وتحديدا في محافظات الصعيد، مطالبة كذلك بضرورة الاهتمام بتوفير أنشطة لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه عقب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مطالبا النائبة بتقديم تقرير بشأن مراكز الشباب في محافظة بني سويف، بشأن اتخاذ ما يلزم بتوفير الاحتياجات المطلوبة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه قام بزيارة كل المحافظات، قائلا: " مفيش خرم إبرة في الصعيد إلا زرته"، مشيرا إلى أعمال التطوير التي تشهدها مراكز الشباب.