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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومى للاتسيو أمام إنتر

لاتسيو
لاتسيو
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أعلن ماوريزيو ساري، المدير الفني لفريق لاتسيو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إنتر ميلان، وذلك بعد قليل على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي. 
وجاء تشكيل لاتسيو كالتالى:
حراسة المرمى: بروفيديل.
خط الدفاع: ماورسيتش، كاسالي، رومانيولي، هساي.
خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش، كاتالدي، ألبيرتو، أندرسون.
خط الهجوم: إيموبيلي، زاكايني.

ويتنافس الفريقان على حصد مركز بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يقع لاتسيو ثانيا برصيد 61 نقطة، بينما يحل الإنتر في المركز السابع ب54 نقطة.

لاتسيو الدورى الإيطالى انتر ميلان ملعب سان سيرو