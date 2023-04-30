تشكيل هجومى للاتسيو أمام إنتر

أعلن ماوريزيو ساري، المدير الفني لفريق لاتسيو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إنتر ميلان، وذلك بعد قليل على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل لاتسيو كالتالى:

حراسة المرمى: بروفيديل.

خط الدفاع: ماورسيتش، كاسالي، رومانيولي، هساي.

خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش، كاتالدي، ألبيرتو، أندرسون.

خط الهجوم: إيموبيلي، زاكايني.



ويتنافس الفريقان على حصد مركز بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يقع لاتسيو ثانيا برصيد 61 نقطة، بينما يحل الإنتر في المركز السابع ب54 نقطة.