مقرر القومي للسكان السابق: فحص المقبلين على الزواج يحمي من الأمراض الوراثية

قال الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن مبادرة وزارة الصحة ليست جديدة، وسابقاً كانت تصدر شهادة صحية للمقبلين على الزواج، ولكن حالياً الوزارة قامت بتحديد فحوصات معينة للشباب المصري المقبلين على الزواج وأصبحت علي المستوى من التطوير والشمول.

وأضاف "الشيتاني" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الاحد، أن برامج التوعية التي تقدمها وزارة الصحة ساعدت الناس على معرفة المفاهيم الخاصة بهذه المبادرة الرئاسية كي يتم الزواج الصحي بين المصريين.

وأوضح أن الزواج هو اللبنة الأساسية للمجتمع وركيزة لبناء العلاقات؛ مشيرًا إلى أن عندما يكون الزواج صحيًا يجنب المجتمع والعائلات والأسر التعرض لأمراض وراثية تؤثر بالسلب على جميع المستويات الأسرية والاجتماعية والمالية.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إلى أن ما زال حتى الآن في بعض المحافظات وبعض المناطق ينتشر زواج الأقارب والذي يصل لـ 40% من الزيجات والذي يؤثر على قوة النسل، وهذا الهدف الأساس من فحوصات قبل الزواج حتى لتجنب الأمراض الوراثية.