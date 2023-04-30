الشيتاني: فحوصات ما قبل الزواج ضرورية لتجنب الأمراض الوراثية

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، آن فحوصات قبل الزواج التي حددتها وزارة الصحة ليست أمراً جديدا، ولكنها لم تكن تطبق بطريقة صحية ولم تصل الى المستوى الحالي من التطوير والشمول.

وأضاف عاطف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن الزواج هو اللبنة الأساسية للمجتمع و عندما يكون الزواج صحيًا يجنب المجتمع والعائلات والأسر التعرض لأمراض وراثية تؤثر بالسلب على جميع المستويات الأسرية والاجتماعية والمالية، مشيرا إلى أن برامج التوعية التي تقدمها وزارة الصحة ساعدت الناس على معرفة المفاهيم الخاصة بهذه المبادرة الرئاسية كي يتم الزواج الصحي بين المواطنين.

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أنه حتى الآن في بعض المحافظات و المناطق ينتشر زواج الأقارب والذي يصل لـ 40% من الزيجات وهو مؤثر على قوة النسل؛ والي يعد الهدف الأساس من فحوصات قبل الزواج للعمل على تجنب الأمراض الوراثية.