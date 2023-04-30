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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استجابة لتوجيهات الرئيس.. "القوى العاملة" ترسل وحدة تدريب متنقلة لتدريب أهالي الأسمرات على مهن يحتاجها سوق العمل

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة حسن شحاتة
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أرسلت وزارة القوى العاملة وحدة تدريب مهني متنقلة إلى حي الأسمرات بمحافظة القاهرة، لتدريب الشباب من الجنسين وبالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها مهن: التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة.
وبحسب بيان صحفي عن الوزارة اليوم الأحد قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن هذه الوحدة من ضمن 11 وحدة جاهزة للانطلاق قريبا، من مقر الوزارة إلى المحافظات لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك.

وأضاف أن إرسال وحدة التدريب هذه إلى حي الأسمرات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتدريب أهالي هذا الحي على مهن تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة.
يشار إلى أن هذه الوحدة تستقر الآن داخل القرية الرياضية بالأسمرات ،وتستعد مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة لبدء دورات تدريبية مجانية للشباب وفتيات الحي فيها، على مهن: التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء ،وذلك مع بداية الأسبوع  المقبل،وذلك في اطار خطة التدريب المهني للعام 2022-2023 ،التي تنفذها "الوزارة" من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل ،منتشرة في جميع محافظات مصر.
 

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