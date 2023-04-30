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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يدمر قواعد لعناصر مليشيات الشباب الإرهابية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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نفذت وحدات خاصة من الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملية عسكرية لتدمير قواعد لعناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة عيل علي غسلي الواقعة شمال منطقة عيل علي أحمد بمحافظة شبيلي الوسطى.

وقال الجيش الصومالي في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية، أمس السبت، إن القوات المشتركة تمكنت من في تدمير القواعد التابعة لتلك الخلايا الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.

وأضاف أن قوات الجيش تقوم بعمليات تمشيط واسعة لتعقب الفلول الإرهابية الفارة من مسرح تلك العمليات العسكرية.

الجيش الصومالى عملية عسكرية عناصر إرهابية