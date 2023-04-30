الحلم يتبخر.. تولوز يقتنص كأس فرنسا من أنياب نانت بمشاركة مصطفى محمد

توج فريق تولوز بلقب كأس فرنسا بعد الفوز على نظيره نانت، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب فرنسا، في نهائي البطولة.

وتقدم تولوز برباعية في الشوط الأول من توقيع لوجان كوستا "هدفين" في الدقيقتين 4 و10 وتيس دالينجا "هدفين" في الدقيقتين 23 و31.

وفي الشوط الثاني، قلص لودوفيتش بلاس النتيجة لفريق نانت بتسجيل هدف من ضربة جزاء في الدقيقة 75 لكن عاد تولوز لتسجيل هدف خامس عن طريق زكريا أبوخلال في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت الذي تأهل للنهائي بالفوز على أولمبيك ليون بهدف دون رد، بينما تأهل تولوز بالفوز على آنسي بهدفين مقابل هدف.