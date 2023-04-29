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السبت 29 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ضربة جزاء ضائعة.. العارضة تتعاطف مع الأهلي في شوط أول سلبي أمام الرجاء المغربي

الأهلي والرجاء المغربي
الأهلي والرجاء المغربي
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أهدر فريق الرجاء المغربي فرصة التقدم على الأهلي في الشوط الأول بالمباراة التي تجمعهما على استاد محمد الخامس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

احتسب الحكم الليبي معتز إبراهيم ضربة جزاء لفريق الرجاء بعد الرجوع لتقنية الفار في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول ولكن سددها اللاعب في العارضة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الرسمي للمباراة وجاء كالتالي 
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا

بينما جاء تشكيل الرجاء كالتالي 
حارس المرمى: أنس الزنيتي.
خط الدفاع: عبد الإله مدكور، إسماعيل مقدم، جمال حركاس، محمود بنتايك.

خط الوسط: روجيه أهولو، محمد مكعازي، محمد زريدة.

خط الهجوم: نوفل الزرهوني، حمزة خابا، يسري بوزوق.

وحقق الأهلي الفوز بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ويحتاج للفوز او التعادل او الخسارة بفارق هدف للتأهل لنصف النهائي. 

الأهلي والرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا محمود كهربا