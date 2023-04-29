نهائي كأس فرنسا.. مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام تولوز

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تولوز، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس فرنسا.

يستضيف ملعب فرنسا، نهائي بطولة الكأس للموسم الجاري 2022-2023، مساء اليوم السبت، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت أمام تولوز، ليقترب الدولي المصري من تحقيق أول بطولة له مع الكناري.

كان نانت، تأهل إلى نهائي كأس فرنسا، بعد الفوز على أولمبيك ليون بهدف دون رد، بينما فاز تولوز على آنسي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل نانت

حراسة المرمى: لافوت

خط الدفاع: كونتونز - كاستيليتو - باولس - فيكتور

خط الوسط: جيروتو - سيسوكو - مولت

وفي الهجوم: بلاس - مصطفى محمد - موسيس سيمون.