إنشاء أول متحف ومكتبه بارالمبية في الشرق الأوسط باستاد القاهرة

قرر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية البدء فى إنشاء أول متحف بارالمبى فى الوطن العربى والشرق الأوسط يضم مقتنيات اللجنة البارالمبية من خطابات نادره من الرئيس أنور السادات ودروع وميداليات وتكريمات للابطال البارالمبيين وكذلك تطور انشاء الكيان البارالمبى منذ أن كان جمعية تابعة للشئون الاجتماعيه ثم اتحادا مستقلا إلى أن أصبحت لجنه بارالمبية لها كيانها الخاص لتضم جميع العاب ورياضيات ذوى الاعاقة بمختلف درجاتها وكذلك إنشاء أول مكتبه بارالمبية تضم جميع الكتب والوثائق المحلية والدولية الخاصة بالحركة البارالمبية.

وتشتمل المكتبة على توثيق لبدايات الحركة البارالمبية فى مصر والعالم العربى ودول اوربا.

ووجهت اللجنة البارالمبية الدعوة لكافة الرياضيين المصريين والأشقاء الرياضيين بالدول العربية وكذلك الهيئات المعنية بالرياضة البارالمبية فى الدول الشقيقة للتواصل مع اللجنة البارالمبية المصرية من خلال المواقع الإلكترونية للتعاون العلمى ونقل مالديهم من بيانات وشهادات وسير ذاتية ومعلومات عن الابطال والبطولات بصفة عامة

وتنقسم المكتبة لثلاثة اقسام رئيسية

1 - الجناح المصرى وهو الأكبر

ويتناول كافة الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية الخاصة

(رياضات الحركى - الذهنى - المكفوفين - الصم - قصار القامة )

2 - جناح للدول العربية خاص بأنشطتهم وفعالياتهم وإنجازاتهم فى الدول العربية

3 - جناح يختص بالأنشطة والفعاليات فى الدول الأجنبية.

وتنفيذا للانتهاء من العمل سريعا قام المهندس محمد عيسى والبطل البارالمبى الكابتن عادل حافظ بمعاينة التعديلات والتجهيزات المطلوبة لمقر اللجنة بمقرها الحالى أعلى حمامات السباحه باستاد القاهره على أن يكون المتحف مجاورا له لمقر اللجنة البارالمبية وتخصص جناح خاص للمكتبة.