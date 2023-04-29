السوداني يعلن عن خطة لتطوير وتوسعة مطار بغداد

أعلن محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، عن خطة لتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي في النصف الثاني من العام الحالي.

جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأوضح البيان إن السوداني أجرى، اليوم السبت، جولة في المطار ومرافقه الخدمية، وتم اطلاعه على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها.

وكشف رئيس الوزراء عن نية حكومته تطوير وتوسعة المطار في النصف الثاني من العام الجاري.

وعقد السوداني اجتماعا مع وزير الداخلية، ووزير النقل، ومسؤولين في سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية.

خلال الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء العراقي عدد من التوجيهات متعلقة بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية التوصل لحلول جذرية وعاجلة للعقبات التي تحول دون تقديم خدمة متكاملة ونموذجية في المطار.

وأصدر تعليمات بمراجعة دقيقة وقانونية للعقود الموقعة لتقديم الخدمات بالمطار، والتأكد من مطابقتها للواقع.