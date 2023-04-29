نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال بالقوة الضاربة أمام أوراوا الياباني

أعلن رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة فريق أوراوا الياباني، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

تقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف، واعتمد دياز على موسى ماريجا وإوديون إيجالو لقيادة هجوم الفريق.

يبدأ الهلال المباراة أمام أوراوا الياباني بتشكيل كالتالي:



وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الدحيل القطري بسباعية نظيفة، فيما تأهل أوروا بعد الفوز على جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.