سوريا والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جون، سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وأشاد الأسد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - بالوساطة الصينية التي تكللت بتقريب وتحسين العلاقات بين السعودية وإيران بما سينعكس على استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، مؤكدا أن سوريا لا تنسى وقوف الصين إلى جانبها خلال الحرب من أجل الدفاع عن السيادة السورية وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تُقدر كل ما قدمته بكين من مساعدات خلال فترة الزلزال.

ومن جانبه، أكد المبعوث الصيني أن بلاده تنظر للعلاقات مع سوريا من منظور استراتيجي وضمن رؤية شاملة للمنطقة، معربا عن ارتياح بلاده للانتصار الذي حققه الشعب السوري في معركته ضد الإرهـاب، لأنه انتصار لكل الدول التي تدافع عن سيادتها وكرامتها، مؤكدًا أن بكين ستقف مع سوريا في المحافل الدولية.