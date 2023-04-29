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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

224 مليون جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بالدقهلية

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ3 اشهر  من العام الجارى، موضحًا أنه تم استصدار نحو 110541  قرار علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1236  حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي وزرع الكبد.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة باستمرار أعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها. 

 من جانبها كشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 223 مليونًا و863 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام  نحو مليونًا و160 ألف جنيه.

كما أشارت إلى أنه جرى فحص 735  شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة  على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

ومن ناحيته أعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.

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