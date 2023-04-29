مدبولي: الدولة تعتمد على القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص المصري هو قطاع وطني، متابعًا: “الدولة المصرية في الظروف الطبيعية تعتمد على القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد”.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن قطاع السياحة يحقق خلال هذه الفترة طفرات كبيرة، متابعًا أن هناك رغبة من رجال السياحة بإضافة القطاع لـ المبادرة التي تم إطلاقها بسعر فائدة 11% للقطاعات الإنتاجية منها الصناعة والزراعة.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لبدء جولة تفقدية بعدد من المصانع والمشروعات في المنطقة .

وبدأ مدبولي جولته بتفقد مصنع إل جي للصناعات الإلكترونية مشيدا بعمل المصنع والعمالة المتواجدة به .

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