بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر.. علاقات وطيدة وملفات تعاون مشتركة

قال الكاتب الصحفي محمد إبراهيم الدسوقي، خبير في العلاقات المصرية اليابانية، إن اليابان تعتبر مصر بوابتها للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، سواء كنا نتحدث على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاستثمارية والتجارية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن اليابان تكن احتراما شديدا جدا لمصر ومكانتها في المنطقة سياسيا وحضاريا، وهناك أوجه كثيرة جدا من التعاون بين البلدين، وبالتالي حينما تفكر اليابان في أي علاقة سواء مع الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية تفضل أن تبدأها من البوابة المصرية.

وتابع: "هذا الأمر يعكس قدرا من التفاهم الكبير القائم بين البلدين، نتحدث عن حصاد لسنوات طويلة جدا من التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، والجانب الياباني يثمن الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات".

وأكد أن بداية جولة رئيس الوزراء اليابان من القاهرة تعكس قدر التفاهم والود بين البلدين ومجموعة من الاهداف المشتركة التي يرغب كل بلد في تحقيقها، لا سيما فيما يخص الجوانب المرتبطة بتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على تحقيق الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.

https://www.youtube.com/watch?v=0lYHIrAWbhU



