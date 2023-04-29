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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كريستوفر نولان يطرح صور فيلمه الجديد "Oppenheimer"

Oppenheimer
Oppenheimer
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طرحت استديوهات يونيفرسال الترفيهية مجموعة من الصور لفيلم “Oppenheimer” للمخرج كريستوفر نولان، والمقرر طرحه في 21 يوليو المقبل، وذلك خلال معرض “كوميك كون” السنوي.

تدور أحداث العمل في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير الأمر من كل شيء في العالم.

ويلعب كيليان مورفي نجم "Peaky Blinders"، دور جيه روبرت أوبنهايمر، الفيزيائي الأمريكي الذي أدى دوره في إدارة مختبر لوس ألاموس ومشاركته في مشروع مانهاتن وصولاً إلى لقب "أبو القنبلة الذرية". الفيلم من تأليف كريستوفر نولان وأحداثه مقتبسة من الكتاب الحائز على جائزة بوليتزر "بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جيه روبرت أوبنهايمر" لكاي بيرد ومارتن جيه شيروين.

وكانت أخر أعمال المخرج كريستوفر نولان السينمائية فيلم “Tenet” الذي عرض قبل عامين، وحصد جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية.

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Oppenheimer كريستوفر نولان