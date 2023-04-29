الأهلى يتحدى الرجاء المغربى الليلة لحسم بطاقة التأهل نصف نهائي دوري الأبطال

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى ليبقي حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنّ مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

في المقابل، يبحث الرجاء عن التتويج بلقبه الرابع في أمجد البطولات الأفريقية للأندية بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام 1989، و1997، و1999.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسختين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حصد 10 نقاط، متفوقًا على الهلال السوداني بفارق المواجهات المباشرة.

فيما لم يجد الرجاء صعوبة تذكر في احتلال صدارة المجموعة الثالثة، حيث حصد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل، ليتأهل عن جدارة إلى ربع النهائي.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من كازابلانكا عن طريق استغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب ويقتل معنويات لاعبيه ويعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ نصف النهائي ومواصلة المشوار لحين التتويج باللقب.

حال تأهل الأهلي على حساب الرجاء سيلتقي مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي.

حال خوض الأهلي لنصف النهائى ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة فى القاهرة، وحال تأهل الأهلى للمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب فى القاهرة والإياب خارج مصر.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الرجاء المغربى الليلة كل من عمرو السولية ورامى ربيعة ومحمد الضاوى كريستو وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

في المقابل، عقد التونسي منذر الكبير مدرب الرجاء المغربي اجتماعا مطولا مع اللاعبين وسط ملعب أكاديمية النادي في الدار البيضاء، لتحفيزهم على تحقيق ريمونتادا أمام الأهلي، البطل التاريخي للبطولة برصيد 10 ألقاب.

ويحتاج الرجاء للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل أمام الأهلي في مباراة العودة، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي وانتظار الفائز من لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

منذر الكبير استعان بعدد من المباريات الأوروبية والعالمية التي شهدت "ريمونتادا" وعودة قوية من طرف الفريق الخاسر، قبل أن يقلب الطاولة ويُحول تأخره إلى فوز مثير.

وشدد المدرب التونسي على لاعبيه أنه لا مستحيل في عالم كرة القدم، وأن فريق الرجاء قادر على تعويض فارق الهدفين أمام الأهلي، وسط جماهير النادي في مدرجات ملعب محمد الخامس.

كان الفريقان التقيا في نفس المرحلة من الموسم الماضي، وحقق الأهلي الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف، قبل تعادل إيجابي مثير في مباراة العودة بنتيجة 1-1، ليقتنص بطل مصر بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

يعيش الرجاء المغربى على وقع مفارقة عجيبة خلال الموسم الحالي، في ظل تألقه اللافت على الصعيد القاري مقابل تعثراته العديدة في الدوري المحلي

وقدم عملاق كرة القدم المغربية مستويات قوية خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز في 7 مبارياته مقابل تعادله مرة وحيدة خلال المباريات الـ8 التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وسجل الفريق 20 هدفا بمعدل يفوق الهدفين في المباراة الوحيدة، بينما استقبل 3 أهداف فقط بمعدل 0.37 هدف في كل لقاء.

فشل الرجاء بشكل كبير في إثبات وجوده بالدوري المحلي ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 35 نقطة من 9 انتصارات و8 تعادلات و6 هزائم.

وعجز الرجاء عن تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات خاضها بالدوري المغربي، حيث خسر أمام حسنية أغادير والفتح الرباطي تباعا بنتيجتي 1-2 و0-3، بجانب تعادله مع الوداد (2-2) والشباب الرياضي السالمي (0-0).

ويبدو التشكيل المتوقع للرجاء المغربى أمام الأهلى مكون من :"حراسة المرمى: أنس الزنيتي ، خط الدفاع: عبدالإله مدكور، مروان هدهودي، جمال حركاس، زكرياء لبيب ، خط الوسط: وليد الصبار، محمد زريدة، عبدالإله الحافيظي ،خط الهجوم: سفيان بنجديدة، حمزة خابا، نوفل زرهوني".