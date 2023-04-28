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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس رابطة الأندية.. الاتحاد يتأهل للدور قبل النهائي على حساب إنبي

الاتحاد السكندري يفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يفوز إنبي ويتأهل للدور قبل النهائي بكأس
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تأهل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، على حساب نظيره إنبي للدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية المحترفة ، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة.

تقدم أحمد كالوشا لفريق إنبي في الدقيقة ٥٣، وتعادل أحمد كالوشا بهدف مباغت في مرمي الاتحاد السكندري في الدقيقة ٦٣، وتقدم مابولولو لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة ٦٨، وعزز أحمد عادل ميسي في الدقيقة ٧١ الهدف الثالث لفريق الاتحاد السكندري، بينما سجل أحمد آمين لفريق إنبي الهدف الثاني في الدقيقة رقم ٨٠ ،لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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