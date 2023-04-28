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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل غرقاً في مياه ترعة محلة منوف بطنطا

الطفل
الطفل
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شهدت قرية محلة منوف التابعة  لمركز طنطا بمحافظة الغربية مصرع طفل غرقاً في مياة الترعة المارة بالقرية بعد سقوطه بها أثناء لعبه بجوارها.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل غرقا في مياه ترعة قرية محلة منوف.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتبين مصرع طفل يدعي "عبد الرحمن محمد " غرقاً في مياه ترعة القرية أثناء لعبه بجوارها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتكثيف التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة.

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