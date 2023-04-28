برنامج خاص.. الزمالك يجهز الثنائي المصاب لمواجهة الأهلي

يسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو الى تجهيز كافة الأوراق الرابحة فى صفوف الفريق لحسم مواجهة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات .

وطلب أوسوريو المدير الفني للزمالك من الجهاز الطبي للفريق تجهيز ثنائي القلعة البيضاء مصطفي شلبي وأحمد فتوح ، اللذان غابا عن المباريات مؤخرا بسبب الإصابة .

وشدد أوسوريو على الجهاز الطبي تجهيز برنامج خاص لإعداد الثنائي لمواجهة الأهلي بشكل جيد ، كونهما من العناصر المؤثرة فى صفوف الفريق .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة السوبر المصري المقبلة أمام الأهلى.

في السياق نفسه، قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاعتذار عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري من أرض الملعب، وذلك رغم اختياره رئيسا للبعثة من مجلس إدارة النادي أحتراما لقرار حرمانه من حضور المباريات لمدة شهرين .