محمد بن راشد آل مكتوم يعين نائبين لحكم إمارة دبي

أصدر نائب الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكما لإمارة دبي، مرسوما بتعيين نائبين له، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

القرار حمل رقم 21 للسنة الحالية، وشمل تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا أول لحاكم إمارة دبي.

كما شمل القرار تعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائبا ثانيا لحاكم دبي.

ووفق القرار فإن على كل منهما أن يمارس الصلاحيات التي يعهد بها إليهما من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويلغى المرسوم الحالي، المرسوم رقم 5 لعام 2008، ويعمل بالجديد من تاريخ صدوره كما ينشر بالجريدة الرسمية.