ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

محمد بن راشد آل مكتوم يعين نائبين لحكم إمارة دبي

محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر نائب الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكما لإمارة دبي، مرسوما بتعيين نائبين له، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

القرار حمل رقم 21 للسنة الحالية، وشمل تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا أول لحاكم إمارة دبي.

كما شمل القرار تعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائبا ثانيا لحاكم دبي.

ووفق القرار فإن على كل منهما أن يمارس الصلاحيات التي يعهد بها إليهما من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويلغى المرسوم الحالي، المرسوم رقم 5 لعام 2008، ويعمل بالجديد من تاريخ صدوره كما ينشر بالجريدة الرسمية.

نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم دبي نائبين