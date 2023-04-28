المصرية للاتصالات تشكل غرف طوارئ لمتابعة تقديم خدماتها بعد تطبيق التوقيت الصيفي

بدأت الشركة المصرية للاتصالات خلال الأسابيع الماضية تنفيذ خطة عمل متكاملة لتحديث الأنظمة التشغيلية المختلفة لكل الشبكات للتكامل مع بعضها البعض، وذلك استعدادًا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من اليوم الجمعة 28 أبريل، حيث تم تشكيل غرف عمليات مركزية بمركز التحكم الرئيسي للشركة لمتابعة الخطة الموضوعة لضمان استمرارية تقديم خدمات "WE" للمحمول والإنترنت الثابت والصوت بكفاءة دون تأثر.

وقال المهندس محمد الفوي، نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون الفنية، إنه إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية بمركز التحكم، شكلت الشركة أيضًا غرف عمليات فرعية للقيام بعملية التعديل علي الأنظمة والمتابعة الدقيقة، وكذلك تجهيز فرق طوارئ بكل المواقع على مستوى الجمهورية للتعامل مع أية مستجدات، والتأكد من استقرار الخدمات واستمرارية تقديمها بكفاءة مع تطبيق التوقيت الصيفي.

وأوضح الفوي أن تغيير الساعة على أجهزة التليفون المحمول يتم بشكل تلقائي حيث يتم تلقي التوقيت الجديد من نظام الشبكة وليس من التليفون نفسه، وليس له علاقة بنوعية التليفون المحمول، علما بأن بعض الأجهزة مع العملاء تستدعي تحديث النظام لكي يتم تحديث التوقيت بشكل تلقائي.