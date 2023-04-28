هاجر الشرنوبي تشارك جمهورها بصورة مع الكينج محمد منير

شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي، جمهورها بصورة جديدة مع الكينج محمد منير وذلك بعد إنتهاء حفله مساء أمس بالعريش ضمن مسابقة الهجن.

وشاركت هاجر، الصورة علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام" ولاقت الصور تفاعل واهتماما كبيرا من محبيها وأكدت علي حبها الشديد للكينج محمد منير.



وكانت قد حققت هاجر الشرنوبي نجاحا كبيرا في عدد كبير من الأعمال الدرامية الفترة الأخيرة منهم مسلسل "بينا ميعاد " إخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة عايدة فهمي، داليا شوقي وأسامة الهادي وخالد أنور وهاجر الشرنوبي وآية سليم ويوسف إبراهيم وتسنيم مطر ويوسف الكدواني وميران عبدالوارث وكنزي رماح ومحمد العزازي.